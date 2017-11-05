В Киеве задержали водителя маршрутки, подозреваемого в наезде на людей

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Полицейские задержали водителя маршрутки, которого подозревают в наезде на людей у остановки общественного транспорта в Киеве, сообщила пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины."Эспрессо", когда из троллейбуса начали выходить пассажиры, подъезжавшая к остановке маршрутка сбила двух людей. Мэр Киева Виталий Кличко распорядился проверить частных перевозчиков города после ЧП; по факту гибели двух человек открыто уголовное дело.
"Водителя маршрутки, который в Оболонском районе смертельно травмировал двух человек, задержали", — говорится в сообщении полиции в Facebook.
Как отмечается, водителю грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет.