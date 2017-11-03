В Финляндии запретили сверхурочную работу в бумажной отрасли

ХЕЛЬСИНКИ, 3 ноя — РИА Новости. Работникам бумажной отрасли Финляндии с пятницы запрещено работать сверхурочно, данный запрет вступил в силу после провалившихся переговоров профсоюза бумажной промышленности страны с Ассоциацией лесной промышленности, сообщают финские СМИ.

Отношения работников и работодателей большинства отраслей финской экономики регламентируются специальными соглашениями между профсоюзами и компаниями.

"Никаких переговоров не было. Куча согласований и анонсов, но решения проблемы нет до сих пор", — сказал председатель профсоюза Петри Ванхала в интервью финскому телеканалу МТВ.

Суть требований профсоюзов сводится к увеличению заработной платы сотрудников на 3% в течение двух лет.

По словам директора Ассоциации лесной промышленности Финляндии Нины Пярсинен, зарплата сотрудников бумажных фабрик в настоящее время на 14% выше средних зарплат в промышленности страны. "И мы бы хотели более гибкого подхода в переговорах", — отметила Пярсинен.

Нынешний договор истек в сентябре, новый не заключен, отрасль находится в предзабастовочном состоянии.

По данным статистического ведомства Финляндии, самая низкая стоимость оплаты труда в бумажной отрасли в 2014 году составляла 14,2 евро за один час работы (до вычета налогов), средняя зарплата сотрудника на полную ставку — 3308 евро в месяц (до вычета налогов).