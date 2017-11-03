В США конгрессмен призвал включить КНДР в число спонсоров терроризма

ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Председатель комитета по международным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс призывает американскую администрацию включить КНДР в число стран-спонсоров терроризма, говорится в заявлении конгрессмена, поступившем в РИА Новости.

"Я призываю администрацию принять быстрые меры. Нет причин для дальнейшей задержки принятия этого решения", — сказал Ройс.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер сообщил журналистам, что США пока не приняли решение о включении КНДР в число стран-спонсоров терроризма. По его словам, эта возможность обсуждается, и кабинет министров президента изучает это как часть стратегии в отношении Северной Кореи.