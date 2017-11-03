Трамп соболезнует из-за гибели граждан Аргентины при теракте в Нью-Йорке

ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил в телефонном разговоре с президентом Аргентины Маурисио Макри соболезнования в связи с гибелью пяти граждан Аргентины в результате теракта в Нью-Йорке, говорится в комментарии Белого дома, поступившем в РИА Новости.

"Президент Дональд Трамп вчера поговорил с президентом Аргентины Маурисио Макри, чтобы выразить соболезнования от лица американского народа в связи с потерей жизней граждан Аргентины в результате террористической атаки в Нью-Йорке. Президент Трамп подчеркнул полную поддержку идущему расследованию. Он подтвердил обязательства США работать тесно с партнерами и такими союзниками, как Аргентина, чтобы предотвратить эти трусливые акты террора", — отмечается в сообщении Белого дома.

Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку на юго-западе Манхэттена. Водитель, гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов проехал несколько улиц, сбивая на пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, и в него выстрелили сотрудники полиции. Жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти ранены. Сам Саипов был госпитализирован. Он обвинен в совершении теракта и поддержке терроризма, ему грозит смертная казнь.