Трамп соболезнует из-за гибели граждан Аргентины при теракте в Нью-Йорке

ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил в телефонном разговоре с президентом Аргентины Маурисио Макри соболезнования в связи с гибелью пяти граждан Аргентины в результате теракта в Нью-Йорке, говорится в комментарии Белого дома, поступившем в РИА Новости.
Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку на юго-западе Манхэттена. Водитель, гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов проехал несколько улиц, сбивая на пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, и в него выстрелили сотрудники полиции. Жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти ранены. Сам Саипов был госпитализирован. Он обвинен в совершении теракта и поддержке терроризма, ему грозит смертная казнь.