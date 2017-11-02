ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. США должны быть готовы к участию в ядерной войне для того, чтобы избежать ее, заявил в четверг кандидат в помощники министра обороны по программам ядерного, химического и биологического оружия Гай Робертс.

На слушаниях в сенате по рассмотрению его кандидатуры одна из сенаторов спросила Робертса, "должны ли США быть готовы к ядерной войне с их врагами".

"Я считаю, что мы должны быть готовы для того, чтобы нам никогда не пришлось этого делать", — сказал Робертс.

При этом он подчеркнул, что применение ядерного оружия — это политический, а не военный вопрос.

Та же сенатор попросила уточнить, какие именно меры сдерживания агрессии должны предпринять в США. Как отметил Робертс, "вопрос заключается не только в том, чтобы дать понять нашим противникам, что агрессия не является рациональным вариантом". По его словам, "это касается политической воли показать им, что если вы нападете на нас, то заплатите ужасную цену".

В то же время Робертс посетовал на то, что отсутствие в течение длительного времени надлежащего финансирования затрудняет реализацию доктрины ядерного сдерживания.