Генпрокурор США пообещал преследовать террористов

ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Генеральный прокурор США Джефф Сешнс в четверг пообещал использовать все законные методы для преследования террористов.
Сешнс также посетовал, что ведущие интернет-компании не оказывают необходимую помощь правоохранительным органам в получении доступа к информации, касающейся подозреваемых. По его словам, в прошлом году ФБР не смогло получить такой доступ к 7,5 тысячам электронных устройств.
Как отметил генпрокурор, это ведет к тому, что сотрудники правоохранительных органов "тратят ценное время и ресурсы, что может привести к смертельно опасным последствиям".
Сешнс также выразил поддержку идее президента США Дональда Трампа отменить ежегодную лотерею для получения иностранцами грин-карт, и заменить ее специальной системой с начислением баллов, которая позволяла бы получать вид на жительство в США только высоко квалифицированным работникам.