Глава НАТО посетил "буферную зону" в Корее и выступил за нажим на КНДР

ТОКИО, 2 ноя — РИА Новости, Иван Захарченко. Глава НАТО Йенс Столтенберг побывал в четверг в разделяющей Корейский полуостров демилитаризованной зоне и заверил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в том, что оказываемое давление на КНДР направлено на решение ее ядерной проблемы мирным путем, сообщает пресс-служба администрации южнокорейского лидера.

"Думаю, нужно не только оказывать дипломатический и политический нажим на Северную Корею, но и прибегать к экономическим санкциям", — заявил Йенс Столтенберг на встрече с Мун Чжэ Ином. По словам генсека НАТО, такое давление на КНДР "также нацелено на мирное, политическое урегулирование".

"Необходимо приложить усилия для того, чтобы найти пути реального урегулирования через диалог и давление", — подчеркнул он.

Мун Чжэ Ин поинтересовался у Столтенберга о его ощущениях при посещении ДМЗ — полосы земли шириной четыре километра, отделяющей КНДР от Южной Кореи. Глава Североатлантического альянса сказал, что "увидел, сколько там солдат прилагают усилия, чтобы защитить не только Республику Корея, но и мир во всем мире, и он благодарен им от имени НАТО".

Президент Южной Кореи подчеркнул, что война на Корейском полуострове, которая унесла множество жизней в 1950-1953 годах, не должна повториться вновь.

"Дорога от Сеула до ДМЗ занимает на машине сего один час, и трагедией может обернуться применение неядерного оружия и ракет дальнего радиуса действия, а обычных вооружений. В этой связи, я надеюсь, генеральный секретарь (НАТО) в достаточной степени понимает необходимость мирного урегулирования северокорейской ядерной проблемы без военного столкновения", — отметил Мун Чжэ Ин.

Столтенберг совершает поездку по странам Азии. Перед прибытием накануне в Сеул он побывал в Японии, где тема КНДР стала одной из главных в повестке дня переговоров. Глава НАТО завил, что Северная Корея представляет угрозу своей ракетно-ядерной программой и для европейских стран, но альянс может противостоять "любой агрессии" Пхеньяна.