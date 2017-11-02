В ДНР заявили, что украинские силовики 44 раза за сутки нарушили перемирие

ДОНЕЦК, 2 окт — РИА Новости. Украинские силовики 44 раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил в четверг журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.
В свою очередь, украинские силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 17 раз открывали огонь по их позициям, один военный погиб, двое получили ранения.
По данным украинских военных, на луганском направлении огонь велся из пехотного вооружения и минометов калибра 82 миллиметра вблизи Крымского и Троицкого. На приморском направлении, как заявляют силовики, огонь велся из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия по позициям в районе Старогнатовки и Марьинки. В пресс-центре также утверждают, что на донецком направлении огонь велся из разных видов гранатометов по Авдеевской промзоне, Луганскому и Майорской.
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