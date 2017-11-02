В ДНР заявили, что украинские силовики 44 раза за сутки нарушили перемирие

ДОНЕЦК, 2 окт — РИА Новости. Украинские силовики 44 раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил в четверг журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 44 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 15 населенных пунктов республики, по которым применялись танки, минометы различного калибра, вооружение БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал он.

В свою очередь, украинские силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 17 раз открывали огонь по их позициям, один военный погиб, двое получили ранения.

Как информирует пресс-центр военной операции силовиков в Facebook , за прошедшие сутки ополченцы Донбасса "17 раз нарушили перемирие". "Один украинский воин погиб. Один был ранен, еще один защитник получил боевую травму", — говорится в сообщении.

По данным украинских военных, на луганском направлении огонь велся из пехотного вооружения и минометов калибра 82 миллиметра вблизи Крымского и Троицкого. На приморском направлении, как заявляют силовики, огонь велся из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия по позициям в районе Старогнатовки и Марьинки. В пресс-центре также утверждают, что на донецком направлении огонь велся из разных видов гранатометов по Авдеевской промзоне, Луганскому и Майорской.

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