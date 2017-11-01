Восстановлена внешность ведьмы 18 века, осужденной за секс с дьяволом

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Сотрудники шотландского Университета Данди воссоздали внешность умершей в 1704 году Торриберн Лилиас Айди, обвиненной в колдовстве, наведении порчи и сексуальных контактах с дьяволом. Об этом сообщает газета "Metro".

How to resurrect a 300 year-old witch 💀 #HappyHalloween 🎃 from the University of Dundeehttps://t.co/dPSe4ld8JB pic.twitter.com/rSle6NXu66 — University of Dundee (@dundeeuni) 31 октября 2017 г.

Отмечается, что помощью современных технологий ученые восстановили облик женщины по фотографиям черепа, сохранившимся в архивах. При этом специалисты использовали программы, которые используются при судмедэкспертизе.

Как подчеркивает издание, женщина стала одной из немногих "ведьм", которой удалось избежать сожжения. После приговора суда ее бросили в темницу и под пытками добились от нее признания.

По версии ученых, Айди покончила с собой в тюрьме и, согласно традициям того времени, была похоронена рядом с водой, как и другие самоубийцы.