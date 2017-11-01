ХАМАС передал под контроль ПНА погранпереходы сектора Газа

ГАЗА, 1 ноя — РИА Новости. Исламистские власти сектора Газа объявили о передаче пограничных переходов под контроль Палестинской национальной администрации (ПНА), продолжая реализацию договоренностей о национальном примирении.

Палестинцы рассчитывают, что смена кураторов на границах с Израилем и Египтом поможет ослабить блокаду анклава, 2 миллиона жителей которого за редкими исключениями лишены возможности выезжать за рубеж.

"Палестинское правительство теперь получает контроль над всеми пограничными переходами Газы в рамках преодоления палестинского раскола под эгидой Арабской Республики Египет", — объявил на пресс-конференции Муфид аль-Хасайне, занимающий в руководстве анклава пост министра общественных работ.

Сектор Газа связан с Израилем двумя пограничными переходами — "Эрез" и "Керем-Шалом", на границе с Египтом действует КПП "Рафах". Передача их под контроль ПНА предусмотрена договоренностями между конкурирующими движения ФАТХ и ХАМАС. При египетском посредничестве они договорились о преодолении десятилетней междоусобицы и восстановлении целостности палестинской политической системы.

ХАМАС, внесенный в целом ряде стран, включая США и Израиль, в списки террористических организаций, последние десять лет правит в секторе Газа, который после переворота 2007 года живет в условиях санкций, изоляции от внешнего мира, военных конфликтов и деградирующей социально-экономической ситуации. Оппоненты исламистов из движения ФАТХ контролируют Западный берег реки Иордан через институты ПНА, пользующиеся международным признанием и поддержкой.