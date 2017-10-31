Саакашвили заявил, что миграционная служба Украины приняла его заявление

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что миграционная служба Украины (МСУ) во вторник приняла к рассмотрению его заявление о предоставлении статуса лица без гражданства.

Адвокат Саакашвили ранее подал в МСУ заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика с Украины в Грузию.

Миграционная служба отказала в рассмотрении данного заявления в связи с тем, что оно было подано не лично Саакашвили, а его представителями. В МСУ отметили, что Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в стране, что дает основания для его выдворения с Украины. Киев не исключил депортации или экстрадиции Саакашвили.

"31.10.2017 г. государственная миграционная служба в Киевской области, наконец, начала процедуру принятия и рассмотрения заявления Саакашвили, как лица, которое нуждается в дополнительной защите, а именно невыдачи в Грузию в порядке незаконной экстрадиции. Работниками миграционной службы начата процедура рассмотрения заявления и проведения собеседование, которое длилось около трех часов. О результатах рассмотрения заявления от 31.10.2017 г. адвокатами Саакашвили будет сообщено дополнительно", — написал Саакашвили в Facebook во вторник вечером.

Во вторник днем Саакашвили публиковал видео, где он пришел в миграционную службу подавать заявление, чтобы его признали лицом, нуждающимся с дополнительной защите. Саакашвили настаивает, что уже не раз подавал такое прошение, однако миграционная служба бездействовала.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около 5 миллионов долларов госсредств на личные нужды. Позднее Саакашвили был объявлен во внутригосударственный розыск.