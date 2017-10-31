Египетские силовики освободили захваченного террористами офицера

КАИР, 31 окт — РИА Новости. Военные Египта во вторник освободили офицера полиции Мухаммеда аль-Хаиса, ранее захваченного террористами, об этом со ссылкой на свои источники в органах безопасности сообщил портал издания Youm7.

Освобождение капитана МВД произошло после ликвидации военными группы террористов, совершивших 20 октября нападение на полицейских в пустынном районе эль-Вахат. Получившего ранение в ногу офицера обнаружили на границе с Ливией.

Мухаммед аль-Хаис, участвовавший в полицейской операции по ликвидации террористической ячейки, пропал без вести после нападения радикалов на группу сил МВД в районе эль-Вахат в 135 километрах от Каира.

В результате атаки, организованной террористами на полицейских 20 октября, по официальным данным, погибли 16 сотрудников структур МВД, были уничтожены 15 нападавших.