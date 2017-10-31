Число жертв операции Израиля в Газе достигло девяти человек

ГАЗА, 31 окт — РИА Новости. До девяти возросло число палестинцев, погибших в подземном туннеле на границе с сектором Газа, который накануне взорвали израильские войска, сообщило движение "Исламский джихад", на долю которого пришлась большая часть потерь.

Спасатели, продолжающие работу на месте обрушения, во вторник подняли на поверхность тела еще двух человек, в которых опознали боевиков "Исламского джихада".

"Тела двух членов "Исламского джихада" извлечены из туннеля, разрушенного вчера израильской авиацией", — сказано в пресс-релизе.

Накануне власти сектора Газа сообщали о семи погибших, пятеро из которых входили в состав "Исламского джихада", двое принадлежали к военизированным формирования правящего в анклаве движения ХАМАС.

Палестинские боевики, в распоряжении которых есть тысячи ракет, пригрозили не оставить гибель соратников без ответа, но пока не предприняли каких-либо действий против Израиля.

Израильские военные заявили, что подземный проход, обнаруженный с использованием секретной "новой технологии", имел диверсионное назначение, то есть строился для проникновения боевиков на территорию еврейского государства через хорошо укрепленную границу сектора Газа.