Время покажет: жители Барселоны ждут, как решится судьба Пучдемона

БАРСЕЛОНА, 30 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Жители Барселоны обсуждают, как на будущее Каталонии повлияет исчезновение отправленного в отставку главы женералитета (правительства) Карлеса Пучдемона: одни полагают, что его карьера завершилась, другие, напротив, ждут новых шагов к независимости.
Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.
Пучдемон 28 октября заявил, что не признает решения испанских властей. Точной информации о том, где находится политик, к настоящему времени нет.
Судьба человека
"История с Пучдемоном закончилась. Все, финиш Пучдемон. Не знаю, арестуют ли его, но то, что управлять регионом он не будет, на мой взгляд точно. И никакой независимости не будет, это я вам точно говорю", — считает житель Барселоны по имени Пабло.
Возможный ответ на вопрос, с пятницы занимавший многих, куда же скрылся политик, появился через некоторое время. По информации испанских СМИ, экс-глава женералитета может находиться в Брюсселе.
Сторонницы независимости Каталонии, фланирующие между журналистами у здания правительства с неофициальными флагами независимой Каталонской республики — эстеладами, считают отъезд Пучдемона хорошим знаком.
Она называет действия Мадрида "неприемлемыми".
"То, что делает правительство Испании — это просто уму непостижимо. Мы пять лет добивались возможности решить нашу ситуацию с ними, а они молчали до прошлой пятницы. Устроили тут диктатуру Мадрида", — негодует каталонка.
Попробовать позже
"У нас здесь живет много людей, не считающих себя каталонцами. Я вот, например, не считаю. Мои родители приехали сюда из Андалусии и Галисии, поэтому как я могу быть каталонцем? А мои дети и внуки — да, родились и выросли здесь, с этими ценностями и этим языком. Они уже точно каталонцы", — рассказал РИА Новости пожилой испанец Эдуардо.
"Это вопрос долгого времени, нужно лет двадцать еще. За этот срок изменится общественное сознание — просто потому, что те люди, которые переехали в Каталонию десятки лет назад, но не являющиеся каталонцами, умрут. Тогда можно будет заново говорить о независимости, может, договорятся", — добавил мужчина.
По его словам, "Мадрид о Каталонии не заботится, напротив, постоянно ограничивает и поддевает". "Это сложная ситуация, напряженная, и решать нам ее надо переговорами", — заключает собеседник агентства.
Возможно, ответы на некоторые вопросы появятся уже в ближайшее время — вечером в понедельник должно состояться выступление Пучдемона. Другие стоит ожидать в декабре, когда пройдут досрочные выборы в парламент Каталонии. Ясно одно: завершить — победой или поражением — борьбу за независимость, длившуюся долгие годы и десятилетия, в этот раз не удалось.