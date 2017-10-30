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Время покажет: жители Барселоны ждут, как решится судьба Пучдемона

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (306)
18:3930.10.2017
(обновлено: 18:41 30.10.2017)
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© РИА Новости / Джорди БойшареуПерейти в фотобанкПредседатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон. Архивное фотоПредседатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон. Архивное фото
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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БАРСЕЛОНА, 30 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Жители Барселоны обсуждают, как на будущее Каталонии повлияет исчезновение отправленного в отставку главы женералитета (правительства) Карлеса Пучдемона: одни полагают, что его карьера завершилась, другие, напротив, ждут новых шагов к независимости.

Парламент Каталонии после голосования за независимость от Испании. 27 октября 2017
© REUTERS / Albert Gea
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Каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии.

Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Пучдемон 28 октября заявил, что не признает решения испанских властей. Точной информации о том, где находится политик, к настоящему времени нет.

Противостояние Мадрида и Барселоны
Противостояние Мадрида и Барселоны

Судьба человека

"История с Пучдемоном закончилась. Все, финиш Пучдемон. Не знаю, арестуют ли его, но то, что управлять регионом он не будет, на мой взгляд точно. И никакой независимости не будет, это я вам точно говорю", — считает житель Барселоны по имени Пабло.

Заседание парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. 27 октября 2017
© РИА Новости / Антон Бойков
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Журналисты, прибывшие на освещение ситуации в Каталонии, тоже не могут предположить, что будет с Пучдемоном. "Ситуация угасает, протестов нет, с решением о роспуске парламента парламент согласился. Одно из немногого, что может сейчас снова оживить историю — арест Пучдемона. Но говорить о том, случится ли он, пока рано — мы же даже не знаем, где он", — поделились своим мнением коллеги.

Возможный ответ на вопрос, с пятницы занимавший многих, куда же скрылся политик, появился через некоторое время. По информации испанских СМИ, экс-глава женералитета может находиться в Брюсселе.

Сторонницы независимости Каталонии, фланирующие между журналистами у здания правительства с неофициальными флагами независимой Каталонской республики — эстеладами, считают отъезд Пучдемона хорошим знаком.

Глава Женералитета Карлес Пучдемон. Архивное фото
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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"Мы только что прочитали в газете. Если бы он остался тут, это было бы сложно — он бы мог стать политическим узником. Хорошо, что он поехал в Европу — этот диалог нам нужен. И независимость тоже нужна", — говорит одна из женщин.

Она называет действия Мадрида "неприемлемыми".

"То, что делает правительство Испании — это просто уму непостижимо. Мы пять лет добивались возможности решить нашу ситуацию с ними, а они молчали до прошлой пятницы. Устроили тут диктатуру Мадрида", — негодует каталонка.

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"У нас здесь живет много людей, не считающих себя каталонцами. Я вот, например, не считаю. Мои родители приехали сюда из Андалусии и Галисии, поэтому как я могу быть каталонцем? А мои дети и внуки — да, родились и выросли здесь, с этими ценностями и этим языком. Они уже точно каталонцы", — рассказал РИА Новости пожилой испанец Эдуардо.

Сбор людей на акцию протеста против независимости Каталонии. 29 октября 2017
© РИА Новости / Виктория Иванова
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Он считает, что вопрос о независимости автономии, попытки решить который предпринимались долгие годы, не разрешится и в обозримом будущем.

"Это вопрос долгого времени, нужно лет двадцать еще. За этот срок изменится общественное сознание — просто потому, что те люди, которые переехали в Каталонию десятки лет назад, но не являющиеся каталонцами, умрут. Тогда можно будет заново говорить о независимости, может, договорятся", — добавил мужчина.

По его словам, "Мадрид о Каталонии не заботится, напротив, постоянно ограничивает и поддевает". "Это сложная ситуация, напряженная, и решать нам ее надо переговорами", — заключает собеседник агентства.

Сбор людей на акцию протеста против независимости Каталонии. 29 октября 2017
© РИА Новости / Виктория Иванова
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Его мнение разделяет и девушка-продавец из магазина испанских продуктов. "История еще не закончилась и ожидать ее завершения не стоит. Сейчас очень много зависит от того, чем завершатся выборы в декабре, кого выберут, пройдут ли спокойно. Но вопрос нашего будущего остается открытым и, к сожалению, пока зависит не от желаний простых людей", — говорит она.

Возможно, ответы на некоторые вопросы появятся уже в ближайшее время — вечером в понедельник должно состояться выступление Пучдемона. Другие стоит ожидать в декабре, когда пройдут досрочные выборы в парламент Каталонии. Ясно одно: завершить — победой или поражением — борьбу за независимость, длившуюся долгие годы и десятилетия, в этот раз не удалось.

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