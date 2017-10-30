В ЛНР сообщили об увеличении числа силовиков у линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (305)

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

ЛУГАНСК, 30 окт — РИА Новости. Украинские силовики наращивают силы у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в понедельник журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Ранее в оборонном ведомстве ЛНР сообщили, что силовики восемь раз за прошедшие сутки обстреляли территорию республики, выпустив около 90 мин и снарядов.

"Вблизи линии боевого соприкосновения мы продолжаем фиксировать наращивание сил и средств украинскими силовиками", — сказал Марочко.

Он добавил, что ополченцы 28 и 29 октября зафиксировали в подконтрольном силовикам городе Счастье прибытие колонны вооружения и техники, в том числе десяти БТР, 15 военных автомобилей и трех бронированных разведывательно-дозорных машин.