В ЛНР сообщили об увеличении числа силовиков у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 30 окт — РИА Новости. Украинские силовики наращивают силы у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в понедельник журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
Ранее в оборонном ведомстве ЛНР сообщили, что силовики восемь раз за прошедшие сутки обстреляли территорию республики, выпустив около 90 мин и снарядов.
"Вблизи линии боевого соприкосновения мы продолжаем фиксировать наращивание сил и средств украинскими силовиками", — сказал Марочко.
Он добавил, что ополченцы 28 и 29 октября зафиксировали в подконтрольном силовикам городе Счастье прибытие колонны вооружения и техники, в том числе десяти БТР, 15 военных автомобилей и трех бронированных разведывательно-дозорных машин.