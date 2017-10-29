В Киеве закончилось народное вече, организованное Саакашвили

Михаил Саакашвили раздает автографы на вече у здания Верховной рады в Киеве. 29 октября 2017

Михаил Саакашвили раздает автографы на вече у здания Верховной рады в Киеве. 29 октября 2017

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости. Народное вече возле здания Верховной рады Украины прошло в воскресенье без нарушений общественного порядка, заявили РИА Новости в пресс-службе киевской полиции.

По данным полиции, в вече, организованном бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, приняло участие около 400 человек, за общественным порядком следили около 700 правоохранителей.

"Никаких происшествий не зафиксировано. Все прошло без нарушений",- заявили в полиции.

В палаточном городке возле здания украинского парламента продолжают акцию протеста несколько десятков человек, передает корреспондент РИА Новости. Обстановка в центре Киева спокойная.

Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. Рада 19 октября приступила к выполнению ряда требований. Тогда же организаторы сообщили, что "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. Позже бывшие участники военной операции в Донбассе взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.