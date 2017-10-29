СМИ: актера Чарли Хитона не пустили в США из-за следов кокаина в багаже

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Пограничники обнаружили следы кокаина в багаже звезды сериала "Очень странные дела" (Stranger Things) Чарли Хитона, прибывшего в аэропорт Лос-Анджелеса; британскому актеру отказали во въезде в США и отправили обратно в Лондон, пишет издание Sun.

Хитон прилетел в США, чтобы посетить вечеринку в честь выхода второго сезона сериала. Пограничники международного аэропорта Лос-Анджелеса нашли в багаже 23-летнего актера следы белого порошка.

Как сообщил изданию неназванный источник, экспертам удалось установить, что "очень малое количество" обнаруженного вещества оказалась кокаином. Арестовывать Хитона не стали. Ему пришлось отправиться обратно в британскую столицу, откуда он вылетел несколькими часами ранее, и пропустить премьеру популярного шоу.

Чарли Хитон исполняет в сериале роль Джонатана Байерса — старшего брата пропавшего мальчика Уилла, вокруг поисков которого разворачивается основное действие. Первый сезон "Очень странных дел" с участием знаменитой американской актрисы Вайноны Райдер вышел в июле прошлого года и удостоился нескольких престижных наград. Премьера второго сезона состоялась 27 октября.