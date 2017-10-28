Депутаты Рады обсудили с Волкером миротворческую миссию ООН в Донбассе

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости. Депутаты Верховной Рады обсудили со спецпредставителем госдепа США Куртом Волкером вопросы размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе и освобождения пленных, заявила депутат Верховной рады, глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко.
Также депутат сообщает, что передала ему письмо от родственников пленных украинцев.
По ее словам, Волкер заверил, что страны Запада "поддерживает украинскую концепцию миротворческой миссии".
Волкер в пятницу прибыл в Киев, где накануне вечером провел встречу с главой парламента и президентом Украины. По данным пресс-службы украинского президента, Петр Порошенко и Волкер "скоординировали дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия на Донбассе, как в рамках усилий в Нормандском формате, так и на международных площадках, прежде всего в Совете Безопасности ООН".
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