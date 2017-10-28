Депутаты Рады обсудили с Волкером миротворческую миссию ООН в Донбассе

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости. Депутаты Верховной Рады обсудили со спецпредставителем госдепа США Куртом Волкером вопросы размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе и освобождения пленных, заявила депутат Верховной рады, глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко.

"Состоялась встреча с Куртом Волкером. Обсудили наработки по продвижению украинской концепции миротворческой миссии ООН среди международных партнеров, законопроект в Верховной Раде, который готовим ко второму чтению о признании российской агрессии, территорий оккупированными; предоставление защитного оружия", — написала Гопко в субботу в Facebook.

Также депутат сообщает, что передала ему письмо от родственников пленных украинцев.

По ее словам, Волкер заверил, что страны Запада "поддерживает украинскую концепцию миротворческой миссии".

Парламент Украины 6 октября утвердил в первом чтении предложенный президентом законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Ожидается, что доработанный текст закона вынесут на рассмотрение Верховной рады во втором чтении на следующей парламентской неделе, которая начнется 17 октября.

Волкер в пятницу прибыл в Киев, где накануне вечером провел встречу с главой парламента и президентом Украины. По данным пресс-службы украинского президента, Петр Порошенко и Волкер "скоординировали дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия на Донбассе, как в рамках усилий в Нормандском формате, так и на международных площадках, прежде всего в Совете Безопасности ООН".

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