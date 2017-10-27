В США построят небоскреб по проекту российских архитекторов, пишут СМИ

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Ультратонкий небоскреб по проекту российских архитекторов будет построен в Нью-Йорке, сообщает издание Dezeen.

Строительством ультратонкого небоскреба на Манхэттене займется российское архитекторское бюро "Проект Меганом". Высота небоскреба будет достигать почти 308 метров, а в его верхней части расположится смотровая площадка с видом на город.

"Мы не хотели, чтобы он был слишком высоким, но в то же время (хотели – ред.), чтобы его было видно, и из его квартир открывался красивый вид", — сообщил руководитель бюро Юрий Григорян в интервью изданию.

По словам архитектора, здание не будет превышать уровня смотровой площадки самого известного небоскреба Нью-Йорка Empire State Building, чтобы не испортить открывающийся оттуда вид на город для туристов.