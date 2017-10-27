В Совете Европы отметили успешную практику исполнения решений ЕСПЧ в России

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Генеральный директор генерального директората по правам человека и верховенству права Совета Европы Христос Якумопулос заявил, что практика исполнения решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России достаточно успешна.

Выступая в ходе конференции Петербургского международного юридического форума "Россия — ЕСПЧ: право быть услышанным", Якумопулос отметил, что "практика обязательных исполнений стала достаточно успешной, в том числе у России". По его словам, от этого "выигрывают и граждане России, и система европейской конвенции".

"Девяносто восемь процентов постановлений суда не просто применяются в отношении РФ, но даже приветствуется", — сказал он, отметив общее положительное влияние европейской конвенции по правам человека. Якумопулос полагает, что есть в практике суда и спорные случаи. Он не сказал, о каких именно решениях суда идёт речь, но отметил, что такие дела остаются в меньшинстве, и подчеркнул, что при решении этих вызывающих споры вопросов необходим диалог сторон.

В понедельник газета "Известия" опубликовала статью, в которой со ссылкой на источники сообщила, что Россия намерена заморозить взнос в ЕСПЧ. Заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщал РИА Новости, что такой вариант развития событий возможен, он основан на действиях европейских парламентариев, которые, по его словам, исключили российскую сторону "из всех возможных" дискуссионных площадок.

Главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев пояснял РИА новости, что взносы в Совет Европы неделимы, заплатить только в Парламентскую ассамблею или только в ЕСПЧ технически невозможно.

Россия с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. В конце июня российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета за 2017 год до тех пор, пока полномочия национальной делегации не будут восстановлены в полном объеме.