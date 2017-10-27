Демпартия Курдистана сообщила о продолжении боев с иракской армией

Иракские военные в районе города Эрбиля во время конфликта с курдскими вооруженными формированиями пешмерга в провинции Киркук

Иракские военные в районе города Эрбиля во время конфликта с курдскими вооруженными формированиями пешмерга в провинции Киркук

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Столкновения между курдскими отрядами и иракской армией и шиитским ополчением продолжаются по всей линии соприкосновения, сообщил РИА Новости представитель в Москве Демократической партии Курдистана Хошави Бабакр.

Накануне Совет Безопасности ООН призвал правительство Ирака и власти Курдистана воздержаться от применения силы и назначить сроки для начала диалога по урегулированию.

"Сегодня уже война идет, на данный момент. Почти по всему фронту бои идут. Не знаю, чем закончится… Пока идет сопротивление на линии фронта, был подбит танк "Абрамс", современный танк американский. Второй уже танк. А также многочисленные "Хаммеры" (военные автомобили, — ред.). Нового продвижения (у иракской армии, — ред.) нет", — рассказал Бабакр.

По его данным, в ситуацию на стороне Багдада прямо вмешивается Иран – на линии фронта присутствуют его советники и бойцы шиитского движения "Хезболла". "Как в Сирии (на стороне Дамаска, — ред.) вели себя, так же в Ираке", — отметил Бабакр.

Конфликт Багдада и Иракского Курдистана обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. В середине октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга.