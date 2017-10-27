В Госдуме прокомментировали возможное введение США санкций против ОПК

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Возможные санкции США против оборонных предприятий РФ не ослабят Москву, но отрицательно скажутся на борьбе с мировым терроризмом, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

"Нас они (санкции) не обезоружат, никак не ослабят, поскольку мы были уже готовы к санкциям подобного рода… Поэтому максимальный упор был сделан нами и на поддержку нашего оборонно-промышленного комплекса, и на договоренности в военно-техническом сотрудничестве со многими странами о продаже и о покупке оружия", — заявил Швыткин.

При этом, по мнению депутата, эти действия пойдут во вред в целом борьбе с терроризмом и организованной преступностью.

"Если оценивать эти санкции в целом по ситуации на внешне политическом театре, то, конечно же, это не играет на пользу делу для всего мирового сообщества и, в частности, в борьбе с терроризмом", — добавил он.

Ранее стало известно, что госдепартамент США предложил список организаций, в отношении которых возможны новые санкции. Он включает ФСБ, СВР, ГРУ, сообщила газета New York Times со ссылкой на список потенциальных фигурантов, направленный госдепартаментом в конгресс.

Также в списке, согласно публикации, 33 предприятия, концерна и организации, включая "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МИГ", "Сухой", "Туполев". В пояснении к документу подтверждается, что внесение компаний и организаций в список еще не означает введение санкций, которые могут быть наложены в будущем. Список в будущем может меняться, предупреждают в госдепартаменте.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривал, что к 1 октября администрация США должна будет предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, которые подлежат включению в санкционный список.