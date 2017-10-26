В Египте предлагают штрафовать журналистов за сленг и иностранные слова

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Академия арабского языка в Каире предлагает принять закон, согласно которому журналистов будут штрафовать на сумму до 200 тысяч египетских фунтов (более 11 тысяч долларов) за использование разговорного языка, сленга и иностранных слов, сообщает газета Ahram со ссылкой на законопроект.

Литературный арабский язык в основном используется в СМИ и литературе, языком повседневного общения в Египте является разговорный диалект, имеющий ряд отличий от литературной нормы.

"На СМИ налагается обязательство нанимать на работу квалифицированных специалистов по арабскому языку, в обязанности которых будет входить проверка текста на ошибки. Журналистам запрещается использовать разговорный язык и сленг в любых статьях, авторских колонках, новостях, за исключением работ, изначально написанных на сленге", — цитирует газета одну из статей законопроекта, предложенного Академией парламенту Египта.

Согласно законопроекту, нарушившие данное правило журналисты могут быть оштрафованы на сумму от 10 тысяч до 50 тысяч египетских фунтов (около 163 тысяч рублей). Авторы законопроекта предлагают сажать в тюрьму на шесть месяцев нарушителей, не оплативших штраф в течение трех месяцев, а также штрафовать на сумму от 100 тысяч до 200 тысяч фунтов (около 652 тысяч рублей).

Согласно законопроекту, официальный язык Египта – литературный, а не разговорный диалект, поэтому все официальные документы должны быть написаны именно на литературном. Если не удается избежать использования иностранных терминов, следует снабжать их переводом на арабский.

Также Академия предлагает обязать говорить только на литературном языке политиков, учителей, проповедников, телеведущих, а также писать на нем рекламу, названия магазинов и информацию о продуктах.

Законопроект будет обсуждаться парламентом, но уже вызвал критику. Недовольные законопроектом считают, что он нарушает конституцию Египта, гарантирующую свободу выражения.