В Египте предлагают штрафовать журналистов за сленг и иностранные слова

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Академия арабского языка в Каире предлагает принять закон, согласно которому журналистов будут штрафовать на сумму до 200 тысяч египетских фунтов (более 11 тысяч долларов) за использование разговорного языка, сленга и иностранных слов, сообщает газета Ahram со ссылкой на законопроект.
"На СМИ налагается обязательство нанимать на работу квалифицированных специалистов по арабскому языку, в обязанности которых будет входить проверка текста на ошибки. Журналистам запрещается использовать разговорный язык и сленг в любых статьях, авторских колонках, новостях, за исключением работ, изначально написанных на сленге", — цитирует газета одну из статей законопроекта, предложенного Академией парламенту Египта.
Согласно законопроекту, официальный язык Египта – литературный, а не разговорный диалект, поэтому все официальные документы должны быть написаны именно на литературном. Если не удается избежать использования иностранных терминов, следует снабжать их переводом на арабский.
Законопроект будет обсуждаться парламентом, но уже вызвал критику. Недовольные законопроектом считают, что он нарушает конституцию Египта, гарантирующую свободу выражения.