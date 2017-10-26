В Латвии соберут подписи за сохранение билингвального образования в школах

РИГА, 26 окт – РИА Новости. Сбор подписей за сохранение в средних школах Латвии билингвального образования начат на портале общественных инициатив Manabalss.lv, передает корреспондент РИА Новости.

В начале октября министр образования Латвии Карлис Шадурскис заявил, что в 2020 году все школы нацменьшинств должны быть полностью переведены на латышский язык обучения. Автор инициативы по сохранению билингвального образования Денис Бартецкий в аннотации указал, что языковая реформа министерства образования нанесет школам нацменьшинств непоправимый вред.

"Предполагаю, что им будет сложнее осваивать материал, их знания по сравнению с латышскими школьниками, которые будут обучаться на родном языке, могут ухудшиться. Ведь постигать азы, например, той же химии или физики на неродном языке сложнее. Также совершенно непонятно, как и кто будет русскому ребенку объяснять на латышском языке грамматику английского", — написал Бартецкий.

По его словам, у Шадурскиса до сих пор нет четкого плана реформы. "Даже латвийский глава государства Раймондс Вейонис признает, что если ввести реформу немедленно, могут возникнуть проблемы с подготовленностью учителей. Зато у нас с вами есть четкое понимание, что вопросы языка постоянно всплывают аккурат незадолго до выборов. Не позволим, чтобы наши дети были разменной монетой в руках политиков", — заявил автор инициативы.

Если удастся собрать 10 тысяч подписей, то инициатива может быть передана на рассмотрение в парламент.

В Латвии только один государственный язык — латышский, остальные имеют статус иностранных. При этом русский является родным почти для 40% населения. В республике работают 313 средних школ и 22 вечерних. Из них, по данным министерства образования, 107 школ осуществляют билингвальные программы обучения: 60% предметов — на латышском, 40% — на языке национальных меньшинств (русском, украинском, польском). В том числе 99 школ ведут обучение с использованием русского языка.