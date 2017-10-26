Россия не сомневается в объективности выборов губернаторов в Венесуэле

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Москва не сомневается в том, что голосование на прошедших ранее в октябре выборах губернаторов в Венесуэле было объективным, заявила официальный представитель МИ РФ Мария Захарова.
Ранее 18 новых губернаторов от Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ), победивших на губернаторских выборах 15 октября, принесли присягу перед национальным учредительным собранием. Оппозиция не признает этот орган власти, созванный по инициативе президента Николаса Мадуро для внесения изменений в конституцию страны и наделенный сейчас всеми законодательными полномочиями.
В июле в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти выборы прошли на фоне массовых протестов, которые унесли с апреля жизни более 120 человек.