Россия не сомневается в объективности выборов губернаторов в Венесуэле

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Москва не сомневается в том, что голосование на прошедших ранее в октябре выборах губернаторов в Венесуэле было объективным, заявила официальный представитель МИ РФ Мария Захарова.

"У нас нет оснований сомневаться в объективности голосования. По данным большинства венесуэльских аналитиков, по сравнению с парламентскими выборами 2015 года, на которых оппозиция получила 7,7 миллиона голосов, на нынешних губернаторских выборах за ее кандидата проголосовало почти на 3 миллиона меньше — 4,8 миллиона. При таких недвусмысленных результатах всерьез говорить о каких-либо подтасовках просто нереально", — сказала она на брифинге.

Ранее 18 новых губернаторов от Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ), победивших на губернаторских выборах 15 октября, принесли присягу перед национальным учредительным собранием. Оппозиция не признает этот орган власти, созванный по инициативе президента Николаса Мадуро для внесения изменений в конституцию страны и наделенный сейчас всеми законодательными полномочиями.

В июле в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти выборы прошли на фоне массовых протестов, которые унесли с апреля жизни более 120 человек.