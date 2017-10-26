В Госдуме объяснили, почему США мешают прогрессу по КНДР

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. США мешают прогрессу по КНДР, чтобы лидерство в регионе не перешло к России и КНР, но дальнейшая эскалация приведет к мировой войне, что не выгодно никому, поэтому единственный путь решения вопроса — мирное урегулирование, заявил РИА Новости член комитета ГД по международным делам Антон Морозов (ЛДПР), который недавно посетил Северную Корею.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном упростило бы ситуацию вокруг Северной Кореи, поскольку сейчас Россия скорее мешает прогрессу по КНДР.

"Я думаю, что наоборот: скорее Америка мешает прогрессу по КНДР, потому что, как известно, в этом регионе нет системы коллективной безопасности, которая включала бы в себя страны, присутствующие в регионе, по образцу европейской системы ОБСЕ. Поэтому Америка дестабилизирует ситуацию в регионе для того, чтобы сдерживать Китай и другие страны", — сказал Морозов агентству.

Парламентарий полагает, что в Вашингтоне появилось "понимание того, что нужно уходить из этого региона, иначе там никогда не будет стабильности".

"Это, конечно, вызывает раздражение: в случае ухода Америки из региона, очевидно, лидерство перейдет к России и Китаю", — пояснил он.

При этом Морозов считает, что шанс на то, что Вашингтон и Москва смогут выйти на конструктивный диалог по ситуации вокруг Северной Корее есть, так как мирное урегулирование — единственный путь решения вопроса.

"Я думаю, что да, другого выхода нет, потому что эскалации напряженности дальнейшая может привести к третьей мировой войне. Это никому не выгодно, в том числе США", — заключил политик.