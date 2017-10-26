Россия отправила в Донбасс 70-й конвой с гуманитарной помощью

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. МЧС России направило в Донбасс 70-ю автомобильную колонну с гуманитарной помощью, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" для прохождения всех таможенных процедур в установленном порядке, а затем продолжит движение в пункты назначения — Донецк и Луганск.
Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 28 сентября. Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донбасс в ноябре.
МЧС России оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса с августа 2014 года. За это время 69 автоколонн успешно доставили на территорию юго-востока Украины более 71 тысячи тонн необходимых гуманитарных грузов.