Россия отправила в Донбасс 70-й конвой с гуманитарной помощью

Машины конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. Архивное фото

Машины конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. Архивное фото

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. МЧС России направило в Донбасс 70-ю автомобильную колонну с гуманитарной помощью, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"В 04.00 мск из Донского спасательного центра МЧС в сторону российской границы вышла 70-я колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса. Она везет для жителей Донецкой и Луганской областей более 400 тонн гуманитарных грузов, в составе которых детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество и художественная литература", — сказал собеседник.

Колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" для прохождения всех таможенных процедур в установленном порядке, а затем продолжит движение в пункты назначения — Донецк и Луганск.

"За рулем автомобилей опытные водители-спасатели, которые за время своей работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру. Также в состав колонны входят медики и технический персонал, готовые при необходимости оказать в дороге своевременную помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз", — добавили в МЧС.

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 28 сентября. Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донбасс в ноябре.

МЧС России оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса с августа 2014 года. За это время 69 автоколонн успешно доставили на территорию юго-востока Украины более 71 тысячи тонн необходимых гуманитарных грузов.