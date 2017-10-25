Украинский силовик дезертировал с оружием в Луганской области

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Военная служба правопорядка вооруженных сил Украины и Национальная полиция объявили в розыск военнослужащего, который самовольно покинул место несения службы в городе Счастье в Донбассе, сообщила в среду пресс-служба подконтрольной Киеву Луганской военно-областной государственной администрации.

Как отмечается, разыскивается солдат воинской части А10000 Александр Чуйков, 1990 года рождения.

"Он 21 октября текущего года самовольно покинул место несения службы с оружием в районе города Счастье", — говорится в сообщении администрации в Facebook.