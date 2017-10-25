Отсутствие квалификации: защищать Януковича поручат уже четвертому адвокату

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева в среду отстранил госадвоката бывшего президента Украины Виктора Януковича Максима Герасько от процесса по делу о госизмене. Суд сослался на отсутствие у него должной квалификации для рассмотрения такого сложного дела. Центру правовой помощи поручено назначить очередного госадвоката бывшему главе государства.
Оболонский суд Киева в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.
Адвокат не ознакомился с делом
Украинский центр предоставления бесплатной правовой помощи назначил госадвоката Гарасько защитником Януковича 21 августа.
Однако суд не учел пожелания защитника и предоставил ему лишь две недели на изучение всех томов. По истечению этого срока на заседании 21 сентября адвокат объяснил суду, что успел ознакомиться лишь с частью материалов и для полноценной защиты Януковича ему необходимо дополнительное время. Однако суд счел, что защитнику было предоставлено достаточно времени.
На последующих заседаниях адвокат заявлял аналогичные ходатайства о предоставлении ему дополнительного времени, однако суд всегда отказывал защитнику.
На одном из судебных заседаний Герасько вызвал полицию, поскольку посчитал, что суд совершает преступление, ущемляя права адвоката и Януковича на защиту. Однако полиция по вызову так и не приехала.
Без связи с Януковичем
За время своего непродолжительного участия в судебном процессе по делу о госизмене адвокат Герасько не смог согласовать линию защиты с бывшим президентом. Он летал в Ростов-на-Дону, где, по данным Генпрокуратуры Украины, проживает Янукович, однако встретиться с экс-президентом ему так и не удалось.
Адвокат пояснил, что без встречи и согласования правовой позиции представлять в дальнейшем интересы клиента невозможно, поскольку будет нарушено право на защиту.
В ходе судебного заседания 25 октября Герасько заявил, что успел ознакомиться лишь с 31 томом, и в очередной раз попросил объявить перерыв в заседании. Коллегия судей удалилась в совещательную комнату для принятия решения, однако вернувшись с совещания, суд постановил отстранить защитника.
"В судебном заседании защитник проявил крайнюю непрофессиональность и отсутствие достаточной квалификации для предоставления правовой помощи в уголовном производстве, которое является особо сложным… Суд принял решение сменить защитника Герасько в связи с фактическим невыполнением им обязанностей по защите Виктора Федоровича Януковича", — сказал судья в ходе заседания.
Суд поручил Центру бесплатной правовой помощи к заседанию, запланированному на 26 октября, назначить Януковичу нового госадвоката.
Адвокат не согласен с судом
Герасько после своего отстранения заявил, что профессионально выполнял обязанности защитника.
По его словам, ни суд, ни обвинение не заинтересованы в профессиональной защите Януковича. "Все мои предшественники, если учитывать и платных адвокатов, они также выполняли свои обязанности согласно закону, но никто не устраивает суд, потому что тут хотят видеть статиста. Суд и прокуратура не хотят видеть адвоката, который выполняет профессионально и законно свои обязанности", — заявил Герасько.
Он полагает, что это дело не имеет перспективы, а любое решение будет оспорено. "Я согласен с позицией своего подзащитного, что это несправедливый суд, он не имеет никакой перспективы, никаких доказательств по делу нет и любое решение будет отменено, поскольку оно незаконно", — добавил адвокат.
В свою очередь прокурор Руслан Кравченко, представляющий государственное обвинение, выразил надежду, что Януковичу будет назначен новый профессиональный защитник.
"Сторона обвинения считает, что сторона защиты сделала все возможные действия для затягивания процесса и для его срыва. Мы надеемся, что центр бесплатной помощи предоставит квалифицированного защитника", — сказал Кравченко.
Он выразил мнение, что суд даст время новому защитнику Януковича для ознакомления с материалами дела.