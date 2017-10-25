Отсутствие квалификации: защищать Януковича поручат уже четвертому адвокату

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева в среду отстранил госадвоката бывшего президента Украины Виктора Януковича Максима Герасько от процесса по делу о госизмене. Суд сослался на отсутствие у него должной квалификации для рассмотрения такого сложного дела. Центру правовой помощи поручено назначить очередного госадвоката бывшему главе государства.

Ранее частная адвокатская фирма, представляющая интересы Януковича, заявила о выходе из судебного процесса по желанию подзащитного. По словам экс-президента, он отозвал своих адвокатов в связи с тем, что "не хочет принимать участие в судебном процессе, итог которого заранее определен". После этого Януковичу назначили бесплатного государственного адвоката Виталия Мешечка, который вскоре отказался от участия в процессе, сославшись на его сложность. Януковичу был назначен новый госадвокат Герасько.

Оболонский суд Киева в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

Адвокат не ознакомился с делом

Украинский центр предоставления бесплатной правовой помощи назначил госадвоката Гарасько защитником Януковича 21 августа.

Сразу после назначения новый госадвокат приступил к ознакомлению с материалами дела о госизмене. На первом судебном заседании с участием Герасько он заявил, что для этого ему необходимо не менее трех месяцев. Госадвокат отметил, что в уголовном деле 51 том, а для ознакомления с одним томом ему необходим один день — с учетом выходных и праздничных дней, а также занятостью в других процессах он успеет ознакомиться с делом к середине ноября.

Однако суд не учел пожелания защитника и предоставил ему лишь две недели на изучение всех томов. По истечению этого срока на заседании 21 сентября адвокат объяснил суду, что успел ознакомиться лишь с частью материалов и для полноценной защиты Януковича ему необходимо дополнительное время. Однако суд счел, что защитнику было предоставлено достаточно времени.

На последующих заседаниях адвокат заявлял аналогичные ходатайства о предоставлении ему дополнительного времени, однако суд всегда отказывал защитнику.

На одном из судебных заседаний Герасько вызвал полицию, поскольку посчитал, что суд совершает преступление, ущемляя права адвоката и Януковича на защиту. Однако полиция по вызову так и не приехала.

Без связи с Януковичем

За время своего непродолжительного участия в судебном процессе по делу о госизмене адвокат Герасько не смог согласовать линию защиты с бывшим президентом. Он летал в Ростов-на-Дону, где, по данным Генпрокуратуры Украины, проживает Янукович, однако встретиться с экс-президентом ему так и не удалось.

"С Януковичем Виктором Федоровичем не пришлось встретиться, его не было на месте. Однако нашел его адрес и дом, он там проживает. Смог переговорить с охраной, оставил заявление, чтобы он связался со мной, полномочия и визитку… Я приходил дважды… 9 и 11 октября — результат аналогичный – "пока отсутствует". Мой клиент не отчитывается охране, когда отъезжает и прибывает. Однако охрана четко дала понять, что мои документы будут переданы Виктору Федорович сразу по приезду", — цитирует Герасько интернет-издание "Украинская правда".

Адвокат пояснил, что без встречи и согласования правовой позиции представлять в дальнейшем интересы клиента невозможно, поскольку будет нарушено право на защиту.

В ходе судебного заседания 25 октября Герасько заявил, что успел ознакомиться лишь с 31 томом, и в очередной раз попросил объявить перерыв в заседании. Коллегия судей удалилась в совещательную комнату для принятия решения, однако вернувшись с совещания, суд постановил отстранить защитника.

"В судебном заседании защитник проявил крайнюю непрофессиональность и отсутствие достаточной квалификации для предоставления правовой помощи в уголовном производстве, которое является особо сложным… Суд принял решение сменить защитника Герасько в связи с фактическим невыполнением им обязанностей по защите Виктора Федоровича Януковича", — сказал судья в ходе заседания.

Суд поручил Центру бесплатной правовой помощи к заседанию, запланированному на 26 октября, назначить Януковичу нового госадвоката.

Адвокат не согласен с судом

Герасько после своего отстранения заявил, что профессионально выполнял обязанности защитника.

"Я читал дело от начала до конца и делал все согласно законодательству Украины. Суд лишил возможности нормально защищать адвокату своего клиента, принцип соревновательности был нарушен. Это уже второй адвокат, который не устраивает суд. Я выполнял свои профессиональные обязанности согласно клятве адвоката, как того требует закон", — сказал Герасько журналистам.

По его словам, ни суд, ни обвинение не заинтересованы в профессиональной защите Януковича. "Все мои предшественники, если учитывать и платных адвокатов, они также выполняли свои обязанности согласно закону, но никто не устраивает суд, потому что тут хотят видеть статиста. Суд и прокуратура не хотят видеть адвоката, который выполняет профессионально и законно свои обязанности", — заявил Герасько.

Он полагает, что это дело не имеет перспективы, а любое решение будет оспорено. "Я согласен с позицией своего подзащитного, что это несправедливый суд, он не имеет никакой перспективы, никаких доказательств по делу нет и любое решение будет отменено, поскольку оно незаконно", — добавил адвокат.

В свою очередь прокурор Руслан Кравченко, представляющий государственное обвинение, выразил надежду, что Януковичу будет назначен новый профессиональный защитник.

"Сторона обвинения считает, что сторона защиты сделала все возможные действия для затягивания процесса и для его срыва. Мы надеемся, что центр бесплатной помощи предоставит квалифицированного защитника", — сказал Кравченко.

Он выразил мнение, что суд даст время новому защитнику Януковича для ознакомления с материалами дела.