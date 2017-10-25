В США требуют разобраться, как осужденный бизнесмен Микерин получил визу

ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. Американский сенатор Чак Грассли потребовал от администрации объяснить, каким образом российский бизнесмен Вадим Микерин, впоследствии осужденный по обвинению в "откатах" на урановых сделках, получил рабочую визу США, находясь много лет под наблюдением ФБР.
Микерин был осужден в США в декабре 2015 года на четыре года тюрьмы по обвинению во взятках при раздаче контрактов на переработку российского оружейного урана, который поступал в США по программе "мегатонны в мегаватты" (ВОУ-НОУ) и использовался как сырье для американских АЭС. Бывший глава аффилированной с Росатомом структуры Микерин в августе признал себя виновным в сговоре с целью отмывания средств, полученных незаконным путем.
Сенатор негодует
"Согласно репортажам в прессе и документам суда, ФБР вело расследование против Вадима Микерина в 2009 году, но при этом администрация Обамы одобрила Микерину рабочую визу в 2010 году с тем, чтобы он руководил компанией Tenam, новым американским подразделением "Росатома". Документы суда свидетельствуют, что Микерин обновил эту визу в августе 2014 года и вскоре после этого начал процесс получения статуса постоянного жителя США", — пишет Грассли.
"Меня беспокоит, что подозреваемый в преступлении смог подать на рабочую визу и обновить ее, будучи под расследованием ФБР", — добавляет сенатор. Он требует сообщить ему, где и на каких основаниях выдавали визы Микерину и осуществляли ли какие-то дополнительные проверки бизнесмена.
Откровения прокуратуры
Однако судья быстро выяснил, что прокуратура сама по ошибке присовокупила это ходатайство к делу, забыв попросить суд его засекретить. В ходатайстве предлагалось отложить арест Микерина в надежде завербовать его для сотрудничества с американскими спецслужбами.
Дело против Клинтон
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что семья руководителя предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты нажилась на лоббистской сделке с подконтрольной "Росатому" компанией Uranium One. В последние дни в СМИ появились новые сообщения о том, что при заключении сделки в 2013 году были совершены коррупционные преступления, которые прежняя администрация США отказывалась расследовать.
Ранее Клинтон уже обвиняли в том, что она могла оказаться под влиянием России из-за пожертвований, полученных ее фондом от основателя Uranium One Фрэнка Джустры. Джустра пожертвовал бывшему президенту США Биллу Клинтону более 31 миллиона долларов после того, как посетил вместе с ним Казахстан и выиграл там конкурс на разработку месторождений урановой руды.
Очередное расследование республиканцев против Клинтон интересно тем, что ее обвиняют в связях с Россией. Сама Клинтон обвиняла в связях с Москвой своего оппонента на выборах Дональда Трампа. После выборов в конгрессе и министерстве юстиции США началось расследование "вмешательства России в выборы", а также "связей Трампа с Россией", причем наличие связей категорически опровергли как в Кремле, так и в администрации Трампа.