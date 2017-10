В США требуют разобраться, как осужденный бизнесмен Микерин получил визу

ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. Американский сенатор Чак Грассли потребовал от администрации объяснить, каким образом российский бизнесмен Вадим Микерин, впоследствии осужденный по обвинению в "откатах" на урановых сделках, получил рабочую визу США, находясь много лет под наблюдением ФБР.

При этом ответ на вопрос Грассли общедоступен и содержится в материалах суда, которые оказались опубликованы по недосмотру американской прокуратуры. В документах суда говорится, что прокуратура сама ходатайствовала о том, чтобы впустить Микерина в США, надеясь завербовать его в качестве информатора ФБР. Микерин был арестован и осужден после того, как отказался сотрудничать с агентами ФБР.

Микерин был осужден в США в декабре 2015 года на четыре года тюрьмы по обвинению во взятках при раздаче контрактов на переработку российского оружейного урана, который поступал в США по программе "мегатонны в мегаватты" (ВОУ-НОУ) и использовался как сырье для американских АЭС. Бывший глава аффилированной с Росатомом структуры Микерин в августе признал себя виновным в сговоре с целью отмывания средств, полученных незаконным путем.

Сенатор негодует

Письмо сенатора Грассли, главы юридического комитета сената, опубликовано изданием Hill. Оно адресовано госсекретарю Рексу Тиллерсону и и.о. министра внутренней безопасности Элейн Дьюк.

"Согласно репортажам в прессе и документам суда, ФБР вело расследование против Вадима Микерина в 2009 году, но при этом администрация Обамы одобрила Микерину рабочую визу в 2010 году с тем, чтобы он руководил компанией Tenam, новым американским подразделением "Росатома". Документы суда свидетельствуют, что Микерин обновил эту визу в августе 2014 года и вскоре после этого начал процесс получения статуса постоянного жителя США", — пишет Грассли.

"Меня беспокоит, что подозреваемый в преступлении смог подать на рабочую визу и обновить ее, будучи под расследованием ФБР", — добавляет сенатор. Он требует сообщить ему, где и на каких основаниях выдавали визы Микерину и осуществляли ли какие-то дополнительные проверки бизнесмена.

Откровения прокуратуры

Между тем ответ на запрос Грассли был известен еще в декабре 2014 года, когда адвокат подсудимого россиянина сообщил, что Микерина перед арестом пыталось завербовать ФБР для дачи показаний о высокопоставленных российских чиновниках. Адвокат сослался на материалы дела, что вызвало шумные протесты прокуроров, которые заявили, что эти документы засекречены.

Однако судья быстро выяснил, что прокуратура сама по ошибке присовокупила это ходатайство к делу, забыв попросить суд его засекретить. В ходатайстве предлагалось отложить арест Микерина в надежде завербовать его для сотрудничества с американскими спецслужбами.

Дело против Клинтон

Микерин как экс-менеджер подразделения "Росатома" стал вновь упоминаться в прессе США в связи с решением республиканцев начать расследование против окружения Хиллари Клинтон по урановым сделкам с Россией.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что семья руководителя предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты нажилась на лоббистской сделке с подконтрольной "Росатому" компанией Uranium One. В последние дни в СМИ появились новые сообщения о том, что при заключении сделки в 2013 году были совершены коррупционные преступления, которые прежняя администрация США отказывалась расследовать.

Ранее Клинтон уже обвиняли в том, что она могла оказаться под влиянием России из-за пожертвований, полученных ее фондом от основателя Uranium One Фрэнка Джустры. Джустра пожертвовал бывшему президенту США Биллу Клинтону более 31 миллиона долларов после того, как посетил вместе с ним Казахстан и выиграл там конкурс на разработку месторождений урановой руды.

Кроме того, в 2008–2010 годах Uranium One пожертвовала Клинтонам в общей сложности 8,65 миллиона долларов. Наконец, в 2010 году Билл Клинтон получил от неназванного "российского инвестбанка" 500 тысяч долларов за выступление в Москве. По данным СМИ, банк обслуживал сделку по покупке Uranium One "Росатомом". Журналисты ряда американских изданий сделали вывод, что в фонд семьи Клинтон могли попасть деньги российского правительства, выплаченные основателям Uranium One.

Очередное расследование республиканцев против Клинтон интересно тем, что ее обвиняют в связях с Россией. Сама Клинтон обвиняла в связях с Москвой своего оппонента на выборах Дональда Трампа. После выборов в конгрессе и министерстве юстиции США началось расследование "вмешательства России в выборы", а также "связей Трампа с Россией", причем наличие связей категорически опровергли как в Кремле, так и в администрации Трампа.