Прикованного к инвалидной коляске Буша-старшего обвинили в домогательствах

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Американская актриса Хезер Линд обвинила бывшего президента США Джорджа Буша-старшего, который прикован к инвалидному креслу, в сексуальных домогательствах, которые якобы имели место 4 года назад во время фотосессии, посвященной премьере сериала "Поворот: Шпионы Вашингтона".

Публикация от Heather Lind (@heathergibs) Окт 24 2017 в 11:40 PDT

"Он не пожал мне руку. Он, сидя в кресле-коляске, потрогал меня сзади, при этом его жена Барбара Буша стояла рядом. Он рассказал мне грязную шутку. А затем, когда нас начали фотографировать, вновь дотронулся до меня. Барбара закатила глаза, будто говоря "только не опять"", — поделилась актриса в своем аккаунте в Инстаграме.

Линд заявила, что бывший президент использовал власть против нее и "множества других женщин" вместо создания пользы для общества и служения символом демократии.

"Что меня утешает, так это то, что я тоже могу использовать свою силу, которая не так сильно отличается от силы президента. Я могу быть символом моей демократии. Я могу отказаться назвать его президентом и привлечь внимание к другим злоупотреблениям властью. Я благодарю за храбрость других женщин, которые рассказали об их случаях домогательств. И я благодарю президента Барака Обаму за жест уважения, который он проявил к Джорджу Бушу, но я не уважаю его", — заявила Линд.

Ранее газета The New York Times опубликовала статью о голливудском продюсере Харви Вайнштейне, в которой утверждалось, что он десятилетиями домогался до актрис и подчиненных, уходя при этом от правосудия. Спустя несколько дней аналогичное расследование появилось в журнале The New Yorker, там уже рассказывалось о конкретных случаях сексуального насилия со стороны Вайнштейна. После этого как ряд голливудских знаменитостей рассказали о домоз Макгоуэн и многие другие.