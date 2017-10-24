МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Издательство Condé Nast, выпускающее знаменитые на весь мир журналы, отказалось работать с известным американским фэшн-фотографом Терри Ричардсоном; такое решение, предположительно, могло быть вызвано скандалами вокруг фотографа, связанными с сексуальными домогательствами, пишет издание Telegraph.

Condé Nast выпускает среди прочих глянцевые журналы Vogue, Vanity Fair, GQ, Glamour, а также еженедельник The New Yorker. Информация о том, что издательство больше не намерено работать с Ричардсоном, содержится в письме из внутренней электронной переписки.

"Condé Nast не хотело бы больше работать с фотографом Терри Ричардсоном. Все заказанные или проведенные съемки, которые еще не были опубликованы, должны быть заменены другим материалом", — цитирует издание исполнительного вице-президента издательства Джеймса Вулхауса.

Причины такого решения не уточняются. В то же время, как пишет газета, работы Ричардсона известны своей откровенностью. В связи с этим вокруг его имени годами возникали предположения о том, что он вовлекает своих моделей в сексуальную эксплуатацию. В 2014 году ряд моделей выдвинули в его адрес соответствующие обвинения.

Сам Ричардсон ранее опроверг обвинения в свой адрес, заявив, что "не заставлял никого делать что-либо, что они не хотели".

Американский фотограф Терри Ричардсон снимал многих известных личностей, включая экс-президента США Барака Обаму, певиц Леди Гагу, Бейонсе, Майли Сайрус, актера Леонардо Ди Каприо. Кроме того, он сотрудничал со многими крупными марками одежды и аксессуаров — Yves Saint Laurent, Supreme, Tom Ford, а также со знаменитыми изданиями.

Инцидент с Терри Ричардсоном произошел параллельно со скандалами, разворачивающимися вокруг других видных фигур шоу-бизнеса. Под судом за домогательства находится актер Билл Косби. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. Также на днях в домогательствах был обвинен американский режиссёр Джеймс Тобэк.