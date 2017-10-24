Макрон заявил, что не будет учить ас-Сиси управлять Египтом

ПАРИЖ, 24 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи со своим египетским коллегой Абдель-Фаттахом ас-Сиси заявил, что сам не приемлет поучения от других и не намерен давать уроки управления страной своим коллегам.

"Я верю в суверенитет государств и потому, равно как я не приемлю того, что любой другой лидер будет меня учить управлять страной, я не даю уроки другим", — сказал Макрон.

По его словам, в ходе встречи лидеры обсуждали широкий спектр вопросов, включая ситуацию в Ливии и Сирии, региональные кризисы и борьбу с терроризмом, а также экономические и иные реформы, проводимые властями Египта.

Итогом переговоров стало подписание декларации об усилении взаимодействия между двумя странами по широкому кругу вопросов, включающих культуру, науку и образование.