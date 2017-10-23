Пентагон призвал министров обороны стран АСЕАН усилить давление на КНДР

ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис в понедельник призвал своих коллег из стран-членов АСЕАН усилить давление на КНДР для выполнения резолюций Совета Безопасности ООН, сообщает Пентагон.

"Они (министры — ред.) обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, и министр Мэттис подчеркнул необходимость продолжения сотрудничества международного сообщества для оказания большего дипломатического и экономического давления на Северную Корею в целях полного выполнения всех резолюций Совета Безопасности ООН", — говорится в сообщении ведомства.

Встреча Мэттиса с коллегами из АСЕАН прошла на полях встречи министров обороны стран-членов этой организации на Филиппинах.

Отмечается, что участники встречи также подчеркнули необходимость сохранения единства АСЕАН для решения общих проблем безопасности, стоящих перед Юго-Восточной Азией и в целом Индо-Тихоокеанского региона.

Мэттис и министры АСЕАН обсудили необходимость расширения сотрудничества в борьбе с экстремизмом, предотвращение угроз, исходящих от таких группировок, как ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), и обсудили угрозы, связанные с возвращением в свои страны боевиков, принимавших участие в боевых действиях на стороне террористических организаций за рубежом.

Кроме того, стороны обсудили вопросы безопасности на море, и Мэттис предложил усилить обмен информацией в этой сфере для "устранения общих угроз региональной безопасности", говорится в сообщении Пентагона.

АСЕАН была образована в 1967 году. В нее входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа. Статус специального наблюдателя имеют Папуа-Новая Гвинея и Восточный Тимор.