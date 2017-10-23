Суд Анкары приговорил 13 военных к пожизненному сроку за участие в мятеже

АНКАРА, 23 окт — РИА Новости. Суд Анкары приговорил к пожизненному заключению 13 военных, которые участвовали в атаке на здание спутникового оператора Turksat во время попытки переворота в июле прошлого года, сообщает в понедельник телеканал NTV.

Военнослужащим были предъявлены обвинения в попытке насильственного изменения конституционного строя и причастности к гибели двух сотрудников Turksat во время атаки на здание.

Всего перед судом в Анкаре предстали 17 обвиняемых, в том числе четверо гражданских. Приговор был вынесен военнослужащим, дело по остальным обвиняемым выделено в отдельное производство, так как они находятся в розыске.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвинили оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена в организации попытки переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.

Как ранее заявлял президент Турции Тайип Эрдоган, около 50 тысяч человек были арестованы в стране после этих событий за причастность к организации Гюлена (FETO), около 140 тысяч госслужащих уволены.