Трамп похвастался, что в соцсетях его читают 125 миллионов человек

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business заявил, что в соцсетях его читают 125 миллионов человек.

"Твитить – это как печатать на печатной машинке. Как только я напишу что-то, вы немедленно вставляете это в свое шоу", — сказал Трамп. Он добавил, что его твиты "мастерски исполнены".

"И я сомневаюсь, что был бы здесь, если бы не социальные сети … у меня гигантская платформа. Я думаю, что в Twitter, Instagram и Facebook (читают Трампа — ред.) 125 миллионов человек", – сказал Трамп.

"А когда кто-то что-то обо мне говорит, я могу пойти, сделать "бинг-бинг-бинг" и позаботиться об этом", — рассказал Трамп о борьбе с "несправедливым отношением фейковых СМИ".