Трамп поздравил Джасинду Ардерн с избранием премьером Новой Зеландии

ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп поздравил по телефону Джасинду Ардерн с избранием премьером Новой Зеландии, сообщил в заявлении Белый дом.

"Лидеры подчеркнули важность двустороннего партнерства между Соединенными Штатами и Новой Зеландией, а также обязались продолжить тесное сотрудничество по многим приоритетам, которые разделяют обе страны", — говорится в сообщении.

Ардерн возглавляет Лейбористскую партию, которая получила второй результат на прошедших выборах и сформирует коалиционное правительство.

Выборы в Новой Зеландии состоялись 23 сентября, однако ни одной из партий не удалось получить абсолютного большинства из 120 мест в новом составе парламента. Лучший результат показала правившая Национальная партия Новой Зеландии — 56 мест, лейбористы завоевали 46 мест, их традиционные союзники "зеленые" — восемь, Партия АСТ Новой Зеландии — одно место. Таким образом, судьба нового правительства зависела от решения партии "Новая Зеландия прежде всего", получившей девять парламентских кресел, и в четверг ее лидер Уинстон Питерс объявил, что войдет в коалицию с лейбористами.