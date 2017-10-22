На парламентских выборах в Японии правящая коалиция получила более 50% мест

ОСАКА, 22 окт — РИА Новости. Правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии Комэйто одерживает уверенную победу на завершившихся в воскресенье выборах в нижнюю палату парламента Японии, получив более половины депутатских мандатов, результаты подсчетов бюллетеней в прямом эфире транслируют все японские телеканалы.

По состоянию на 21.53 по местному времени (15.50 мск), как отмечает телеканал "Асахи-ТВ", Либерально-демократическая партия получает 210 мест из 465. Ее традиционный партнер по коалиции — партия Комэйто — получает 24 места.

Созданная в конце сентября губернатором Токио Юрико Коикэ Партия Надежды получает 33 места, а Конституционно-демократическая партия — 35.

Голосование началось в 07.00 по местному времени (01.00 мск) на 47,74 тысячи избирательных участках и завершилось на большинстве из них в 20.00 по местному времени (14.00 мск). В ряде регионов в южных и центральных районах страны избирательные участки закрылись уже в 16.00 по местному времени (10.00 мск) из-за приближения мощного тайфуна "Лан".

На 465 мест в нижней палате парламента Японии претендовали 1180 кандидата. Основная борьба развернулась между так называемыми "тремя полюсами": правящей коалицией Либерально-демократической партии и партии Комэйто и двумя оппозиционными силами — Партией Надежды и Конституционно-демократической партией.

Впервые на голосовании на выборах в нижнюю палату парламента приняли участие граждане в возрасте от 18 лет. Ранее к участию в голосовании допускались японцы, достигшие 20 лет.

К вечеру активность избирателей заметно упала. По данным на 19.30, явка на парламентских выборах составила 31,82%, что почти на 5,9% ниже аналогичных показателей на выборах в нижнюю палату парламента в 2014 году.