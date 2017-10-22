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"Буду молчать": глава ЦРУ рассказал о реакции в случае смерти Ким Чен Ына

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (1659)
15:3422.10.2017
(обновлено: 15:45 22.10.2017)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaДиректор ЦРУ Майкл ПомпеоДиректор ЦРУ Майкл Помпео
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta

"МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Если северокорейский лидер Ким Чен Ын неожиданно умрет или исчезнет, не надо обращаться к ЦРУ за разъяснениями, заявил директор ведомства Майкл Помпео на форуме Фонда в защиту демократий (Foundation for Defence of Democracies). Его слова приводит газета South China Morning Post.

Лидер КНДР Ким Чен Ун наблюдает за запуском ракеты Хвасон-12. Архивное фото
© REUTERS / KCNA
Трамп не хочет воевать с КНДР, заявил Тиллерсон

"При всем уважении, если Ким Чен Ын исчезнет, то я, учитывая историю ЦРУ, просто не буду говорить об этом", — заявил затем рассмеялся.

Помпео также отметил, что у Пхеньяна сейчас гораздо больше возможностей для того, чтобы нанести удар по США, чем пять лет назад, а через пять месяцев их будет больше, чем сейчас. "Сейчас вопрос в том, как нам не дать им сделать финальный шаг", — подчеркнул глава ЦРУ.

По его словам, международное сообщество не оказывает на КНДР достаточного давления.

Отношения США и КНДР

Летом и без того непростые отношения США и КНДР ухудшились после очередных ракетных испытания Пхеньяна. Газета The Washington Post написала, что корейцы научились производить ядерные боеголовки, подходящие под их межконтинентальные ракеты.

Сара Сандерс. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
Все зависит от Москвы. США намерены сотрудничать с Россией по Сирии и КНДР

Вскоре после этого американский лидер Дональд Трамп призвал КНДР не угрожать США, пригрозив им "невиданными огнем и яростью". Пхеньян в ответ сообщил о планах нанести ракетный удар по американскому острову Гуам.

Добиться снижения напряженности сторонам так и не удалось. В сентябре, выступая на генеральной ассамблее ООН, Трамп заявил о готовности полностью уничтожить Северную Корею, если она будет представлять реальную угрозу для США. Он также назвал Ким Чен Ына "маленьким человеком-ракетой", который ведет свой режим к самоубийству.

Лидер КНДР назвал слова Трампа "сумасшедшим вздором", а самого американского президента — "сумасшедшим старикашкой". Кроме того, он пообещал "укротить [Трампа] огнем".

Роль России

В российском МИД заявили о готовности стать посредником в отношениях между США и Пхеньяном. "Мы всегда готовы помочь, конечно", — заявил посол по особым поручениям ведомства Олег Бурмистров.

Трансляция новостей о ядерном испытании в КНДР. 3 сентября 2017
© AP Photo / Ahn Young-joon
США выдали Ким Чен Ыну "черную метку", считает Пушков

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а США и Южной Корее, в свою очередь, воздержаться от проведения учений в регионе. Москва и Пекин призвали все государства сохранять сдержанность и отказаться от провокаций и воинственной риторики.

На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ о введении ограничений против КНДР в ответ на проведение ракетно-ядерных испытаний. До этого он заявлял, что корейцы "траву будут есть", но от ядерной программы не откажутся. При этом президент подчеркнул, что Россия "упражнения" Северной Кореи осуждает и считает их провокационными.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Michael Sam
при всём "уважении " к цру , заявил будто дальнейший сценарий.
15:50
22.10.2017
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