"Буду молчать": глава ЦРУ рассказал о реакции в случае смерти Ким Чен Ына

"МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Если северокорейский лидер Ким Чен Ын неожиданно умрет или исчезнет, не надо обращаться к ЦРУ за разъяснениями, заявил директор ведомства Майкл Помпео на форуме Фонда в защиту демократий (Foundation for Defence of Democracies). Его слова приводит газета South China Morning Post.

"При всем уважении, если Ким Чен Ын исчезнет, то я, учитывая историю ЦРУ, просто не буду говорить об этом", — заявил затем рассмеялся.

Помпео также отметил, что у Пхеньяна сейчас гораздо больше возможностей для того, чтобы нанести удар по США, чем пять лет назад, а через пять месяцев их будет больше, чем сейчас. "Сейчас вопрос в том, как нам не дать им сделать финальный шаг", — подчеркнул глава ЦРУ.

По его словам, международное сообщество не оказывает на КНДР достаточного давления.

Отношения США и КНДР

Летом и без того непростые отношения США и КНДР ухудшились после очередных ракетных испытания Пхеньяна. Газета The Washington Post написала, что корейцы научились производить ядерные боеголовки, подходящие под их межконтинентальные ракеты.

Вскоре после этого американский лидер Дональд Трамп призвал КНДР не угрожать США, пригрозив им "невиданными огнем и яростью". Пхеньян в ответ сообщил о планах нанести ракетный удар по американскому острову Гуам.

Добиться снижения напряженности сторонам так и не удалось. В сентябре, выступая на генеральной ассамблее ООН, Трамп заявил о готовности полностью уничтожить Северную Корею, если она будет представлять реальную угрозу для США. Он также назвал Ким Чен Ына "маленьким человеком-ракетой", который ведет свой режим к самоубийству.

Лидер КНДР назвал слова Трампа "сумасшедшим вздором", а самого американского президента — "сумасшедшим старикашкой". Кроме того, он пообещал "укротить [Трампа] огнем".

Роль России

В российском МИД заявили о готовности стать посредником в отношениях между США и Пхеньяном. "Мы всегда готовы помочь, конечно", — заявил посол по особым поручениям ведомства Олег Бурмистров.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а США и Южной Корее, в свою очередь, воздержаться от проведения учений в регионе. Москва и Пекин призвали все государства сохранять сдержанность и отказаться от провокаций и воинственной риторики.

На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ о введении ограничений против КНДР в ответ на проведение ракетно-ядерных испытаний. До этого он заявлял, что корейцы "траву будут есть", но от ядерной программы не откажутся. При этом президент подчеркнул, что Россия "упражнения" Северной Кореи осуждает и считает их провокационными.