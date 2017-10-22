МИД Испании назвал часть фото столкновения с полицией на референдуме фейком

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Многие фотографии, демонстрирующие применение силы со стороны испанской полиции в ходе референдума о независимости в Каталонии 1 октября, были сфабрикованы, заявил глава испанского МИД Альфонсо Дастис в интервью телеканалу BBC One.

"Я не думаю, что была какая-то жестокая обстановка. Многие из фотографий оказались фейковыми. Если было какое-либо применение силы, то оно было ограниченным и было вызвано тем, что правоохранительные органы были лишены возможности выполнять постановления суда", — заявил Дастис.

На вопрос ведущего о том, все ли фотографии сфабрикованы и было ли вообще, по мнению главы МИД, применение силы во время референдума, Дастис отметил, что не все фотографии фейковые. "Я не говорю, что все фотографии ложные. Но некоторые из них такие. Здесь было очень много альтернативных фактов и фейковых новостей. Как показывают фотографии, сила применялась, но это было не намеренное применение силы, а спровоцированное", — заявил глава испанского МИД.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть пострадавшие с обеих сторон.

Пресс-служба правительства Каталонии сообщила, что в день референдума и в последующие несколько дней в результате беспорядков пострадали 1066 человек. По данным испанских властей, большинство пострадавших обратились в медицинские учреждения с синяками и царапинами. Кроме того, по их информации, также при проведении референдума пострадал 431 сотрудник правоохранительных органов.

Правительство Испании на экстренном заседании в субботу решило применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев провести новые выборы в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября.