В пригороде Донецка из-за обстрела силовиков ранен мирный житель

ДОНЕЦК, 22 окт — РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела со стороны украинских силовиков в пригороде Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

"Вечером, 21 октября, украинская армия открыла огонь по населенному пункту Спартак в северном пригороде Донецка. Огнестрельное ранение получил мирный житель 1986 года рождения", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, огонь велся около получаса из гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия.

Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь, на данный момент он находится дома, состояние стабильное.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.