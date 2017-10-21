В полиции рассказали подробности нападения вооруженного мужчины на прохожих

БЕРЛИН, 21 окт – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Мужчина, который в субботу утром напал с ножом на прохожих в немецком Мюнхене, действовал в одиночку, заявил журналистам в центре баварской столицы официальный представитель полиции Маркус да Глориа Мартинс.
Заявление в прямом эфире транслировал телеканал n-tv.
"Квалифицирующийся как одиночка преступник беспорядочно атаковал ножом прохожих", — заявил он.
Ранее он сообщил, что неизвестный напал на шестерых человек, четверо из них ранены. Подозреваемый был задержан на востоке города.