В Шотландии поддержали инициативу законодательно запретить шлепать детей

ЛОНДОН, 20 окт – РИА Новости. Детские правозащитные организации в Шотландии приветствуют инициативу депутата от партии "Зеленых" Джона Финни запретить шлепать детей; эту идею в четверг поддержал шотландский парламент.

Еще в мае Финни предложил законопроект о так называемой "эквивалентной защите", по которому детям предоставляется защита от физических наказаний наравне со взрослыми. По словам депутата, предложения он внес потому, что хочет, чтобы Шотландия была в рядах самых прогрессивных регионов мира.

"Детские правозащитные организации приветствуют решение шотландского правительства воплотить в жизнь законопроект Джона Финни и предоставлении эквивалентной защиты детям… Мы восхищены тем, что шотландское правительство так однозначно выразило свою приверженность закрепить необходимость защиты детей от насилия законодательно", — говорится в опубликованном в пятницу совместном заявлении правозащитных шотландских организаций NSPCC Scotland (National Society for the Prevention of Cruelty to Children), Barnardo's Scotland и Children 1st.

Джон Финни в документах к законопроекту указал, что физическое наказание детей считается незаконным уже в 52 странах, пионером в этом вопросе в 1979 году стала Швеция, не так давно – в 2015 году – соответствующие изменения в законодательство были внесены в Ирландии.

Финни ссылается на определение профильного комитета ООН, который осуждает "наказание, при котором используется физическая сила, с тем чтобы вызвать боль или дискомфорт, зачастую незначительный", "шлепанье детей" "рукой или предметом – розгами, палкой, ремнем, ботинком, деревянной ложкой и так далее". Он считает, что подходы в воспитании детей меняются, но медленно, поэтому физическое наказание нужно признать незаконным.

Представитель правительства Шотландии сообщила РИА Новости, что предложения включены в опубликованную в сентябре правительственную программу.

"Мы позаботимся о том, чтобы они стали законом. Мы верим, что физическое наказание может иметь негативное влияние на детей, влияние, которое сохраняется дольше, чем собственно физическая боль", — сообщила представитель правительства.