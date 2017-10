Билл Клинтон хотел встретиться с Дворковичем в 2010 году, сообщили СМИ

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Экс-президент США Билл Клинтон запрашивал в 2010 году у госдепартамента США разрешение на встречу с Аркадием Дворковичем, входившим в тот период в состав наблюдательного совета российской госкорпорации Росатом; встреча так и не состоялась, пишет издание Hill со ссылкой на имеющиеся у него в распоряжении правительственные документы.

"В контексте возможной поездки в Россию в конце июня Билла Клинтона попросили встретиться с представителями бизнеса и правительства, указанными ниже. Будут ли у госдепартамента опасения в связи со встречей Клинтона с кем-либо из них?" — приводит газета цитату из письма советника фонда Clinton Foundation ведомству.

Издание указывает имена лишь двух лиц из списка — Дворковича, также занимавшего тогда пост помощника президента РФ, бизнесмена Виктора Вексельберга. Всего были намечены встречи с 15 российскими чиновниками и бизнесменами.

В переписке представитель госдепартамента не дал четкого ответа, но советники бывшего президента сообщили газете, что Клинтон все же отменил все намеченные встречи и не контактировал в ходе поездки с кем-либо по вопросу об "урановой сделке".

Отмечается, что поездка Билла Клинтона прошла вскоре после визита в Россию его супруги Хиллари в роли госсекретаря США. По словам близкого к Клинтонам источника, именно в ходе этой поездки российский банк "Ренессанс Капитал" предложил Хиллари Клинтон передать ее супругу просьбу выступить в России с лекцией.

В качестве оплаты были предложены 500 тысяч долларов. Как отмечает источник, юристы Клинтона обсуждали возможность выступления за предложенный гонорар с госдепартаментом на предмет конфликта интересов.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что семья руководителя предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты нажилась на лоббистской сделке с подконтрольной "Росатому" компанией Uranium One. В последние дни в СМИ появились новые сообщения о том, что при заключении сделки в 2013 году были совершены коррупционные преступления, которые прежняя администрация США отказывалась расследовать. В среду генпрокурор США Джефф Сешнс пообещал выяснить, имели ли место нарушения при заключении сделки.

Ранее Клинтон уже обвиняли в том, что она могла оказаться под влиянием России из-за пожертвований, полученных ее фондом от основателя Uranium One Фрэнка Джустры. Джустра пожертвовал бывшему президенту США Биллу Клинтону более 31 миллиона долларов после того, как посетил вместе с ним Казахстан и выиграл там конкурс на разработку месторождений урановой руды.

Кроме того, в 2008–2010 годах Uranium One пожертвовала Клинтонам в общей сложности 8,65 миллиона долларов. Наконец, в 2010 году Билл Клинтон получил от неназванного "российского инвестбанка" 500 тысяч долларов за выступление в Москве. По данным СМИ, банк обслуживал сделку по покупке Uranium One "Росатомом". Журналисты ряда американских изданий сделали вывод, что в фонд семьи Клинтон могли попасть деньги российского правительства, выплаченные основателям Uranium One.