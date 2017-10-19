ХАМАС отвергло требования США о разоружении, назвав их шантажом

ГАЗА, 19 окт — РИА Новости. Палестинское исламистское движение ХАМАС отвергло заявления представителя США по международным переговорам Джейсона Гринблатта о необходимости разоружения и признания Израиля, назвав их попытками шантажа.

Гринблатт ранее заявил, комментируя договоренность палестинских движений ФАТХ и ХАМАС о преодолении междоусобицы, что США призывают к восстановлению в секторе Газа полного контроля Палестинской национальной администрации и требуют, чтобы любое сформированное правительство признало Израиль и обязалось разоружить террористические формирования, к которым США причисляют ХАМАС. Гринблатт отметил, что ХАМАС должен принять требования, чтобы "играть какую-либо роль в палестинском правительстве".

"ХАМАС отвергает попытки шантажа и предвзятость США в пользу израильских интересов, выраженные Джейсоном Гринблаттом, это является грубым вмешательством во внутренние палестинские дела и нацелено ставить палки в колеса процессу примирения", — говорится в заявлении движения.

ХАМАС, внесенный в ряде стран, включая США и Израиль, в списки террористических организаций, десять лет правит в секторе Газа, который после переворота 2007 года живет в условиях санкций, изоляции от внешнего мира и ухудшающейся социально-экономической ситуации. Оппоненты исламистов из движения ФАТХ контролируют Западный берег реки Иордан через институты ПНА, пользующиеся международным признанием и поддержкой.

В октябре по итогам переговоров в Египте ФАТХ и ХАМАС договорились по всем вопросам создания правительства национального единства, которое должно приступить к полноценной работе не позже 1 декабря 2017 года.