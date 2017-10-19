Глава МИД Польши раскритиковал власти Венгрии за частые визиты Путина

ВАРШАВА, 19 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский раскритиковал власти Венгрии за частые, по его мнению, визиты президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью для еженедельника Heti Valasz.

Министра спросили, как он относится к тому, что в августе Путин уже во второй раз в текущем году был в Венгрии. Ващиковский ответил, что "мы не радуемся, потому что у нас о России другое мнение".

Он также заявил, что Будапешту "нужно соответствовать позиции ЕС" в отношениях с Москвой. По его словам, представители Польши открыто говорили об этом с министром иностранных дел и премьер-министром Венгрии.

Ващиковский добавил, что понимает зависимость этой страны от российского газа и что сотрудничество с Россией — на данный момент единственная возможность получать топливо, так как терминалы СПГ в Польше и Хорватии, а также трубопроводы еще не доступны. "Но наша цель состоит в том, чтобы к 2022 году полностью уйти от зависимости от российского газа", — подчеркнул министр.

При этом он отметил, что Польша не называет венгерского премьера Виктора Орбана "другом Путина". "Это прагматичный политик, который не имеет другой возможности", — сказал Ващиковский. По его словам, Польша хочет создать альтернативу российскому газу. "Но если будет альтернатива, и Венгрия не воспользуется ею, мы можем изменить свое мнение", — заключил глава МИД.