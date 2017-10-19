ОДКБ ожидает повышения активности террористов на севере Афганистана

БЕЛГРАД, 19 окт — РИА Новости. ОДКБ ожидает весной повышения террористической угрозы с севера Афганистана, где сейчас скопилось порядка 7 тысяч боевиков, в связи с чем будет проведена необходимая подготовка, заявил в четверг генсек ОДКБ Юрий Хачатуров.ИГИЛ*. Их на севере Афганистана мы насчитываем около семи тысяч. Это все очень серьезно", — сообщил Хачатуров в рамках открытия молодежного форума ОДКБ в Белграде.
По его словам, сейчас горы в Таджикистане покрылись снегом и "этим террористам там трудно что-то сделать".
*Террористическая организация, запрещенная в России.