ОДКБ ожидает повышения активности террористов на севере Афганистана

БЕЛГРАД, 19 окт — РИА Новости. ОДКБ ожидает весной повышения террористической угрозы с севера Афганистана, где сейчас скопилось порядка 7 тысяч боевиков, в связи с чем будет проведена необходимая подготовка, заявил в четверг генсек ОДКБ Юрий Хачатуров.

"На севере Афганистана скапливаются большие и серьезные силы "Талибан"*, кроме того там появился уже ИГИЛ *. Их на севере Афганистана мы насчитываем около семи тысяч. Это все очень серьезно", — сообщил Хачатуров в рамках открытия молодежного форума ОДКБ в Белграде.

По его словам, сейчас горы в Таджикистане покрылись снегом и "этим террористам там трудно что-то сделать".

"Но к весне надо быть готовым. Поэтому мы сейчас проведем учения, чтобы показать врагу, что мы готовы их встретить и наказать их, если они попробуют вторгнуться на территорию республики Таджикистан — участника Организации Договора о коллективной безопасности", — подчеркнул Хачатуров.

*Террористическая организация, запрещенная в России.