ВЕРОНА, 19 окт – РИА Новости. Политика президента США Дональда Трампа создала новые сложности в отношениях между РФ и Италией, но отношения с Россией стратегически долгосрочны и должны выйти за рамки сегодняшних сложностей, заявил президент Фонда международного сотрудничества бывший премьер-министр Италии Романо Проди.

"Политика нового американского президента Трампа создала новые сложности в наших отношениях (между Россией и Италией — ред.), ведь развитие отношений с Россией было поступательным как во времена администрации Буша, так и во времена следующего президента Обамы, поэтому мы должны постараться изменить эту ситуацию", — сказал Проди, выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

Проди подчеркнул, что Европа, во всяком случае в этой области, должна снова стать независимой и обрести свою автономность. "Это очень важно, это возможно, потому что, как я вижу в контексте событий последнего времени, сейчас в Европе растет осознание серьёзности ситуации", — считает он.

Европа все в большой степени задумывается над тем, чтобы самостоятельно обеспечивать свою безопасность, продолжил Проди. "Это показывает пример Франции, особенно после Brexit — выхода страны, обладающей ядерным оружием… Все это приводит к тому, что те шаги, которые предпринимает Трамп в качестве президента, создаёт чувство неуверенности в Европе", — сказал он.

Европейцы должны более активно стремиться к более сильной политике, считает Проди. "Отношения с США должны постоянно присутствовать в нашей повестке дня, но при этом это должны быть паритетные, равноправные отношения, а не отношения, которые приводят к тому, что Европа вынуждена следовать в русле односторонних решений Вашингтона. Вот такой анализ мы должны всегда проводить", — добавил он.

"Думаю, что, не выучив этот урок, мы ничего не добьёмся. Мы должны осознавать, что все это станет историей, а история учит нас, что долгосрочные интересы нужно ставить выше сиюминутных отношений. А наши отношения с Россией и странами Евразии — это стратегически долгосрочные отношения, и они должны выйти за рамки сегодняшних сложностей", — подчеркнул бывший премьер Италии.