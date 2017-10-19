ЦРУ "уволило" собаку-ищейку за потерю интереса к работе

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Служебная собака по кличке Лулу из Центрального разведывательного управления США, потерявшая интерес к своей деятельности, "уволена" со службы, сообщается на сайте ЦРУ.

"Для наших тренеров розыскной службы необходимо, чтобы собаки любили работу, которую они делают. Иногда… они дают понять, что быть на службе по поиску взрывных устройств — это жизнь не для них. Так случилось с одним из щенков осеннего "класса для щенков" 2017 года", — сообщается на сайте.

По информации ведомства, через несколько недель после начала тренировок Лулу стала показывать, что не заинтересована в обнаружении запахов взрывных устройств.

"У всех собак, как и у большинства людей, бывают хорошие и плохие дни, когда они учат что-то новое… Собака может стать ленивой… или просто не выражать никакого интереса к тому, чему ее учат в данный момент", — отмечается в заявлении. Однако такое состояние обычно длится один-два дня.

"Но для некоторых собак, таких как Лулу, становится ясно, что это не временное явление. Это просто не та работа, для которой они предназначены", — отмечается на сайте. Лулу потеряла интерес к поиску взрывчатки, ее не могли мотивировать едой или игрой.

Как сообщается на сайте, обычно в таких случаях "наставник" собаки забирает ее себе домой. Так случилось и с Лулу. "Мы будем скучать по Лулу, но это было правильное решение для нее. Мы желаем ей всего наилучшего в ее новой жизни", — отмечается в заявлении.