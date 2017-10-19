ЦРУ "уволило" собаку-ищейку за потерю интереса к работе

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Служебная собака по кличке Лулу из Центрального разведывательного управления США, потерявшая интерес к своей деятельности, "уволена" со службы, сообщается на сайте ЦРУ.
По информации ведомства, через несколько недель после начала тренировок Лулу стала показывать, что не заинтересована в обнаружении запахов взрывных устройств.
"У всех собак, как и у большинства людей, бывают хорошие и плохие дни, когда они учат что-то новое… Собака может стать ленивой… или просто не выражать никакого интереса к тому, чему ее учат в данный момент", — отмечается в заявлении. Однако такое состояние обычно длится один-два дня.
Как сообщается на сайте, обычно в таких случаях "наставник" собаки забирает ее себе домой. Так случилось и с Лулу. "Мы будем скучать по Лулу, но это было правильное решение для нее. Мы желаем ей всего наилучшего в ее новой жизни", — отмечается в заявлении.