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На Украине одобрили медицинскую реформу

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2017 (292)
11:5019.10.2017
(обновлено: 11:53 19.10.2017)
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© Fotolia / rogerphotoВрачи. архивное фотоВрачи. архивное фото
© Fotolia / rogerphoto

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости. Верховная рада в четверг приняла в целом закон, который позволит дать старт медицинской реформе на Украине.

Акция протеста работников здравоохранения в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Мнение: медицинская реформа – это приговор украинцам
Документ, который призван коренным образом изменить государственную систему финансирования медицинских услуг, поддержали 240 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Закон еще должен подписать президент Украины. Документ вступит в силу через месяц со дня его опубликования в официальной прессе и вводится в действие с 1 января 2018 поэтапно.

Предложенная правительством реформа предполагает внедрение принципа "деньги ходят за пациентом", то есть государство будет платить больницам и врачам за оказанные конкретным пациентам медицинские услуги, а не за "содержание коек".

Если сейчас государство выделяет средства по принципу "есть больница — держите деньги", то в будущем деньги будут выделяться на конкретного пациента. То есть, если к врачу никто не приходит, то и зарабатывать он ничего не будет.

Пациент будет вправе выбирать себе семейного врача как из государственных клиник, так и из частных. Таким образом в правительстве хотят прекратить финансирование "пустых больничных коек" и больниц, куда никто не ходит. Также, по мнению Минздрава, это даст свободу врачам, которые могут открыть собственное предприятие и вести частную практику.

Операция в клинике. Архивное фото.
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В рамках медицинской реформы предлагается создать новый орган исполнительной власти, который будет осуществлять политику в сфере финансирования, контроля и выбора медицинских услуг — Национальную службу здоровья Украины.

После проведения реформы медицина не будет полностью бесплатной. Закон делит медицинские услуги на три вида: бесплатные, частично оплачиваемые государством и платные. Документ предусматривает внедрение понятия "государственного гарантированного пакета" — определенного объема медицинских услуг и лекарственных средств, которые государство обязуется оплачивать по заранее установленным тарифам. Тарифы каждый год будет утверждать правительство.

При этом стопроцентное покрытие стоимости медицинских услуг и лекарств государство гарантирует в случае получения пациентом экстренной медицинской помощи, например, при сердечном приступе, переломе, какой-либо угрозе жизни, а также при получении неизлечимыми пациентами паллиативной помощи (государство обязуется оплачивать необходимое количество обезболивающих препаратов).

Законом также предлагается ввести понятие "тариф совместной оплаты". Он применяется в случае, когда в рамках государственного гарантированного пакета соответствующие медицинские услуги и лекарственные средства оплачиваются за счет средств госбюджета Украины не в полном объеме.

Врач во время процедуры осмотра
© РИА Новости / Николай Хижняк
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При этом медицинские услуги могут частично оплачиваться самими пациентами, либо за счет других источников — таких, как обязательная социальная медицинская страховка, добровольная медицинская страховка или средства местных бюджетов. Некоторые медицинские услуги пациенты должны будут оплачивать самостоятельно (например, пластические операции для омоложения).

Ряд оппозиционных фракций раскритиковали этот документ и голосовали против принятия медицинской реформы в редакции правительства. Они считают, что реформа узаконит платную медицину и усугубит коррупцию в этой сфере.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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anton.trubachev.33
Чисто коммерческий подход , заставляющий пациента иметь страховку , и еще один стимул к легализации рынка труда , ибо теперь заболеть будет стоить дорого , иногда слишком дорого.
12:05
19.10.2017
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