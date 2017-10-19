На Украине одобрили медицинскую реформу

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости. Верховная рада в четверг приняла в целом закон, который позволит дать старт медицинской реформе на Украине.
Закон еще должен подписать президент Украины. Документ вступит в силу через месяц со дня его опубликования в официальной прессе и вводится в действие с 1 января 2018 поэтапно.
Предложенная правительством реформа предполагает внедрение принципа "деньги ходят за пациентом", то есть государство будет платить больницам и врачам за оказанные конкретным пациентам медицинские услуги, а не за "содержание коек".
Если сейчас государство выделяет средства по принципу "есть больница — держите деньги", то в будущем деньги будут выделяться на конкретного пациента. То есть, если к врачу никто не приходит, то и зарабатывать он ничего не будет.
Пациент будет вправе выбирать себе семейного врача как из государственных клиник, так и из частных. Таким образом в правительстве хотят прекратить финансирование "пустых больничных коек" и больниц, куда никто не ходит. Также, по мнению Минздрава, это даст свободу врачам, которые могут открыть собственное предприятие и вести частную практику.
После проведения реформы медицина не будет полностью бесплатной. Закон делит медицинские услуги на три вида: бесплатные, частично оплачиваемые государством и платные. Документ предусматривает внедрение понятия "государственного гарантированного пакета" — определенного объема медицинских услуг и лекарственных средств, которые государство обязуется оплачивать по заранее установленным тарифам. Тарифы каждый год будет утверждать правительство.
При этом стопроцентное покрытие стоимости медицинских услуг и лекарств государство гарантирует в случае получения пациентом экстренной медицинской помощи, например, при сердечном приступе, переломе, какой-либо угрозе жизни, а также при получении неизлечимыми пациентами паллиативной помощи (государство обязуется оплачивать необходимое количество обезболивающих препаратов).
Законом также предлагается ввести понятие "тариф совместной оплаты". Он применяется в случае, когда в рамках государственного гарантированного пакета соответствующие медицинские услуги и лекарственные средства оплачиваются за счет средств госбюджета Украины не в полном объеме.
Ряд оппозиционных фракций раскритиковали этот документ и голосовали против принятия медицинской реформы в редакции правительства. Они считают, что реформа узаконит платную медицину и усугубит коррупцию в этой сфере.